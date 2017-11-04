12:13 | Футбол — РФПЛ

Лоренсо Мельгарехо: "Все в "Спартаке" настроены таким образом: "Все или ничего"

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Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо отметил, что верит в то, что клуб сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Он также добавил, что красно-белых устроит только победа в чемпионате России и Кубке страны.

– Верю, что мы выйдем в плей-офф Лиги чемпионов. Да, будет непросто, – цитирует пресс-служба "Спартака" Мельгарехо. – А что касается чемпионата России, то все в команде настроены таким образом: "Все или ничего". Нас устроит только победа. То же касается и Кубка страны. Мы хотим побеждать.

После 15 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Локомотива" на 10 очков. Красно-белые также вышли в четвертьфинал Кубка России, где сыграют с "Крыльями Советов".

В Лиге чемпионов после четырех туров "Спартак" идет на третьей строчке в таблице, набрав 5 очков. У "Ливерпуля" – 8, у "Севильи" – 5.

 

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2017-11-04-lorenso_melgarekho_vsegda_veril_chto_smogu_zaigrat_v_spartake/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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SS-1525-Sergey

"Все или ничего" или "Всё или ничего", экономит СЭ на русских буквах, похвально, но ещё лучше ничего и везде!

12:47