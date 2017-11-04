Лоренсо Мельгарехо: "Верил, что смогу заиграть в "Спартаке"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо отметил, что не сразу может адаптироваться к команде и к игре. Он также добавил, что верил в то, что сможет заиграть в составе красно-белых даже тогда, когда игра не шла.

– Да, стал показывать игру, которую от меня ждали, недавно. То же самое у меня было в "Кубани": заиграл там лишь спустя два года. Почему – не знаю. Наверное, столько времени мне требуется для того, чтобы адаптироваться к команде, к игре, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Мельгарехо. – Но сейчас, слава богу, все хорошо. И тренер мне доверяет, и сам ощущаю уверенность. Надеюсь, что моя успешная серия продолжится.

Депрессии тогда у меня не было. Просто сжал зубы и пахал. Был уверен, что в один прекрасный день мне представится шанс. Главное – использовать его. Поэтому никогда не позволял себе расслабиться. Постоянно был сконцентрирован. Ждал возможности. И она появилась. Делаю все, чтобы мной оставались довольны.

В тот период, когда не играл, мне звонил агент. Он говорил: "Ладно, игра у тебя здесь не идет. Давай сменим клуб". А я отвечал: "Нет-нет. Подождем. Не чувствую, что сейчас та ситуация, когда нужно все бросить и срочно поменять команду. Верю, что смогу в "Спартаке" заиграть". И оказался, как видите, прав.

Напомним, 27-летний Мельгарехо перешел в "Спартак" в 2016 году из "Кубани". В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех клубных турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.