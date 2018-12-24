Лоренсо Мельгарехо: "В Парагвае Дед Мороз не пользуется популярностью"

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо​ рассказал о том, как празднуют Рождество в Парагвае, сообщает сообщает официальный сайт красно-белых. 28-летний футболист признался, что Дед Мороз не пользуется в этой жаркой стране.

– В Парагвае Рождество – семейный праздник. Каждый год все семьи 24 декабря собираются вместе и садятся за праздничный стол. Отмечают рождение Христа. В этот день у нас принято просить друг у друга прощения за все то неправильное, что мы сделали в прошлом году, за все наши ошибки и ссоры, – сказал Мельгарехо в видео на официальном сайте "Спартака".

В Парагвае Дед Мороз (Санта-Клаус, Папа Ноэль) не пользуется популярностью, потому что у нас жаркая страна. Этот персонаж больше ассоциируется с американской культурой, где есть снег и другие атрибуты Рождества. Тем не менее хочу, чтобы мои дети верили в Деда Мороза. Что касается Парагвая, то у нас есть три волхва, которые принесли Иисусу дары на Рождество. У нас они дарят подарки детям. Этот праздник отмечают 6 декабря.

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