Лоренсо Мельгарехо: "Спартак" на первом месте, надеемся продолжить в том же духе"

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо подчеркнул в интервью "СЭ", тренировочный процесс с назначением на пост главного тренера команды Массимо Карреры стал иным. Хавбек отметил и тактическую подготовку.

– Раз уж заговорили о Каррере – что изменилось после того, как итальянец стал главным тренером? - вопрос Мельгарехо.

– С приходом нового человека всегда что-то происходит – это же смена руководителя всего коллектива. Тренировочный процесс стал иным, сейчас чувствуем, что находимся в отличной физической форме. Тактическая подготовка тоже на самом высоком уровне. Собственно, все это видно по результатам: "Спартак" на первом месте, и надеемся продолжить в том же духе. (Мария МАРКОВА)

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