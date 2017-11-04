Лоренсо Мельгарехо: "После весеннего матча с "Зенитом" в прошлом сезоне была поставлена точка. Стало понятно, что мы станем чемпионами"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо отметил, что встреча 16-го тура чемпионата России против "Уфы" будет непростой. Он также добавил, что самым сложным матчем для него за все время в составе красно-белых была игра 23-го тура премьер-лиги прошлого сезона против "Зенита" (1:1).
– В воскресенье "Спартак" встретится с "Уфой". После сложного гостевого матча с "Севильей" хватит ли сил на успех в домашней игре с уфимцами?
– Надеюсь. "Уфа" – неудобный соперник. Хорошая, сильная, сыгранная команда, – приводит пресс-служба "Спартака" слова Мельгарехо. – Думаю, что нас ожидает матч, похожий на тот, что был с "Амкаром". Потому что уфимцы тоже хорошо обороняются. Чтобы игра была интересной, зрелищной, чтобы удалось забить, нужно будет много двигаться. Встреча точно станет непростой.
– За то время, что вы в "Спартаке", какой матч оказался для вас самым сложным?
– Игра с "Зенитом" весной 2017-го. Вышел на замену при счете 1:1. Сразу после этого "Спартак" забил второй мяч. Но следующие двадцать минут были для меня ужасом: мы постоянно оборонялись, "Зенит" прессинговал. Питерцы хотели отыграться. Для меня это было тяжело. Хорошо, что сумели удержать счет. Думаю, в тот момент и была поставлена точка. Стало понятно, что мы станем чемпионами.
Матч "Спартак" – "Уфа" пройдет 5 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" провеет трансляцию встречи.
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2017-11-04-lorenso_melgarekho_vsegda_veril_chto_smogu_zaigrat_v_spartake/
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самым сложным матчем для него за все время в составе красно-белых была игра 23-го тура премьер-лиги прошлого сезона против "Зенита" (1:1)// Либо добавьте "когда он вышел при счете... (1:1)", либо исправьте счет на 2:1
12:46