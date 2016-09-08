Лоренсо Мельгарехо: "Покидать "Спартак" летом не собирался"

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо подчеркнул в интервью "СЭ", что не собирался покидать московскую команду в летнее трансферное окно. Футболист подчеркнул, что восстановился после травмы и готов выходить на поле с первых минут.

– В этом чемпионате вы не провели на поле в сумме даже 90 минут за пять матчей, и в целом в "Спартаке" ваша результативность резко снизилась. Есть понимание, что происходит? - вопрос Мельгарехо.

– Все очень просто – чтобы забивать, нужно игровое время, а у меня его очень мало.

– А почему? Все дело в травме – или есть и другие причины?

– В межсезонье у меня действительно возникли проблемы со здоровьем – небольшой надрыв мышц задней поверхности бедра, но сейчас все позади. Полностью восстановился и готов выходить с первых минут.

– Верна ли информация, что в ходе летнего трансферного окна вы могли уйти от красно-белых, если нашли бы вариант?

– Ничего подобного: и предложения не поступали, и покидать "Спартак" не собирался. Все, что писалось по этому поводу, – ложь и выдумки. (Мария МАРКОВА)

Полностью интервью Мельгарехо