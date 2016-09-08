Лоренсо Мельгарехо: "От матча против "Локо" жду настоящего дерби"

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо подчеркнул в интервью "СЭ", что не ставит конкретных задач перед собой на этот сезон. Футболист намерен постараться проводить на поле максимум игрового времени.

– Есть ли у вас личные планы на сезон – скажем, по числу голов? - вопрос Мельгарехо.

– Никогда не загадываю какие-то определенные цифры. Не потому, что суеверен, – просто для меня личные достижения всегда на втором плане, куда важнее командные. Сейчас и вовсе не приходится говорить о конкретных показателях, разве что ставлю перед собой задачу пробиться в основной состав и проводить на поле максимум времени.

– В воскресенье "Спартак" примет "Локомотив". Чего ждете от этой встречи?

– Настоящего дерби. У "Локо" очень сильная команда, в ней выступают Ведран Чорлука и Майкон. Ну а их схему, надеюсь, прямо сейчас рисовать не нужно (смеется). (Мария МАРКОВА)

Полностью интервью Мельгарехо