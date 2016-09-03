Сегодня в рамках Московского международного автомобильного салона состоялась автограф-сессия полузащитников "Спартака" бразильца Фернанду и парагвайца Лоренсо Мельгарехо, информирует официальный сайт красно-белых. В течение нескольких часов футболисты общались и фотографировались с болельщиками, подписывали различные предметы спартаковской атрибутики. Игроки уделили внимание всем желающим. Спартаковцы с радостью позировали перед камерами, делали селфи с гостями центра и приветливо беседовали с почитателями клуба.

– Такие встречи приносят много положительных эмоций, – сказал Фернанду. – Очень важно поддерживать связь с болельщиками!

– Всегда счастлив увидеться со спартаковскими поклонниками, – отметил Мельгарехо. – Очень приятно их внимание к нам. Мы в ответ хотим порадовать их автографом или совместной фотографией. Сегодня было много людей. И мне, и Фернанду пришлось потрудиться. Но делали все в удовольствие. Теперь ждем болельщиков на матчах "Спартака"!