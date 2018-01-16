Лоренсо Мельгарехо: "Дочь любит вашу страну не меньше меня"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо в интервью "СЭ" сообщил о том, что его дочь Самия любит все русское. Парагвайский форвард, выступающий в премьер-лиге уже пять лет, поражен этим фактом.

– Несмотря на то, что мы из Парагвая, Самию восхищает все русское, – начал Мельгарехо. - Да, уже в два года! Красная площадь, матрешка, другие типично русские игрушки ей действительно нереально нравятся. Меня это просто поражает! Я в России уже пять лет, но Самия любит вашу страну не меньше меня!

– Зе Луиш говорил, что его напрягает настроение русских людей – они будто хотят подраться. Замечали подобное?

– Не сталкивался в Краснодаре и Москве с бытовыми моментами, которые показались бы из ряда вон выходящими или неприемлемыми. А люди в России, по-моему, такие же, как и во всем мире. Никакой сверхъестественной холодности я не заметил. (Александр МУЙЖНЕК)

Полная версия интервью Лоренсо Мельгарехо – здесь