Лоренцо Эбесилио: "Не стыдно проиграть такому эффективно играющему "Спартаку"

Полузащитник "Анжи" Лоренцо Эбесилио признал, что в матче 5-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (0:2) его команда была менее эффективна, чем соперник. Он подчеркнул высокое качество игры москвичей.

– После матча со "Спартаком" осталось плохое чувство, так как мы проиграли, но могли и победить, – цитирует ТАСС Эбесилио. – В первом тайме мы создали большое количество опасных моментов у ворот соперника, однако не смогли забить и победить. "Спартак" действовал эффективнее – он создал всего около трех моментов за матч и смог забить дважды, в этом и есть "Спартак", который сегодня победил. Во втором тайме мы играли проще и хотели больше контролировать мяч, однако сегодня мы играли против хорошей команды, которая не позволила нам это сделать.

"Спартак" хорошо контролировал мяч, хорошо защищался, вовремя возвращался назад, так что нам не удалось создать столько моментов, сколько мы хотели. Нам не стыдно было проиграть такой эффективно играющей команде.

Мне нравится видение футбола Врбы. Он прививает нам атакующий, тотальный футбол. То, что мы хорошо начали сезон, в том числе является и его заслугой. С семью очками мы идем на восьмой позиции, и это действительно неплохой результат. Его видение футбола приносит свои плоды.