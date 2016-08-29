Лоренцо Эбесилио: "Не стыдно проиграть такому эффективно играющему "Спартаку"

Полузащитник "Анжи" Лоренцо Эбесилио признал, что в матче 5-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (0:2) его команда была менее эффективна, чем соперник. Он подчеркнул высокое качество игры москвичей.
– После матча со "Спартаком" осталось плохое чувство, так как мы проиграли, но могли и победить, – цитирует ТАСС Эбесилио. – В первом тайме мы создали большое количество опасных моментов у ворот соперника, однако не смогли забить и победить. "Спартак" действовал эффективнее – он создал всего около трех моментов за матч и смог забить дважды, в этом и есть "Спартак", который сегодня победил. Во втором тайме мы играли проще и хотели больше контролировать мяч, однако сегодня мы играли против хорошей команды, которая не позволила нам это сделать.
"Спартак" хорошо контролировал мяч, хорошо защищался, вовремя возвращался назад, так что нам не удалось создать столько моментов, сколько мы хотели. Нам не стыдно было проиграть такой эффективно играющей команде.
Мне нравится видение футбола Врбы. Он прививает нам атакующий, тотальный футбол. То, что мы хорошо начали сезон, в том числе является и его заслугой. С семью очками мы идем на восьмой позиции, и это действительно неплохой результат. Его видение футбола приносит свои плоды.
sdhl
Ещё один удар Промеса вытащил Беленов.
17:40
sdhl
Спартак имел три момента - Навскидку вспоминаю 11 моментов у Спартака: 2 гола, 2 штанги, 3 промаха Джано (2 выше ворот, один раз не поймал мяч слёта), 2 промаха Промеса с передач Зе Луиша и Комбарова, промахи Зе Луиша и Ещенко. Может пропустил что. Ещё неназначенный пенальти. У Анжи вспоминаю 2 момента.
17:38
shpasic
Эбесилио: "С детства за Спартак!"
17:13
Schiko
Мне интересно....Анжи имел больше моментов - при этом в створ хоть раз попали??? ....Спартак имел три момента забил два гола - а как же две штанги, промах Промеса с пяти метров выход один на один Зе Луиша, не попадания Джано по мячу с десяти метров и еще где- то с пяток таких моментов это все было виртуально???? В первые 15-20 минут игра была примерно равна, потом Спартак просто переиграл вчистую Анжи показав довольно зрелую игру вот это факт
17:10
Xen1um
mr.objectivity, писать такое должно быть тебе стыдно
17:10
mr.objectivity
Спартаку проиграть всегда стыдно
16:58