Лопырева - Смолову: "Мой хороший, горжусь тобой!"

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов доказал своей бывшей жене, послу чемпионата мира-2018, Виктории Лопыревой, что после нескольких лет совместной жизни научился намазывать масло на хлеб. Фотомодель сопроводила видео в своем микроблоге в твиттере ироничным комментарием: "Мой хороший, горжусь тобой, растешь!".

Ранее известная телеведущая сообщала, что в период их совместной жизни Смолов совершенно не умел готовить. В частности, Лопырева обращала внимание на то, что форвард сборной России не умел намазывать масло на хлеб.

"Он в принципе не готовит. У нас была смешная история. Федя привез из Махачкалы банку икры. Я резала хлеб, повернулась и говорю ему: "Намажь, пожалуйста, масло на хлеб". Он на меня посмотрел удивленно и говорит: "Коть, я не умею". Я: "Чтоооо?". Нож чуть не полетел. С тех пор Федя научился намазывать масло на хлеб", - рассказала Лопырева.