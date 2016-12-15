22:23 15 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Лопырева - Смолову: "Мой хороший, горжусь тобой!"

0
0
0
2

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов доказал своей бывшей жене, послу чемпионата мира-2018, Виктории Лопыревой, что после нескольких лет совместной жизни научился намазывать масло на хлеб. Фотомодель сопроводила видео в своем микроблоге в твиттере ироничным комментарием: "Мой хороший, горжусь тобой, растешь!".

Ранее известная телеведущая сообщала, что в период их совместной жизни Смолов совершенно не умел готовить. В частности, Лопырева обращала внимание на то, что форвард сборной России не умел намазывать масло на хлеб. 

"Он в принципе не готовит. У нас была смешная история. Федя привез из Махачкалы банку икры. Я резала хлеб, повернулась и говорю ему: "Намажь, пожалуйста, масло на хлеб". Он на меня посмотрел удивленно и говорит: "Коть, я не умею". Я: "Чтоооо?". Нож чуть не полетел. С тех пор Федя научился намазывать масло на хлеб", - рассказала Лопырева.

     

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Burzew

"небожители", мать вашу..

23:53 15 декабря

kopot

какая интимная подробность о лопыревой..)

23:02 15 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ