Лопырева поблагодарила Мутко за проделанную работу в РФС

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года​ Виктория Лопырева в своем Твиттере поблагодарила бывшего главу РФС Виталия Мутко за проделанную работу на посту. Сегодня 60-летний россиянин ушел с должности президента РФС. Выборы нового руководителя состоятся 22 февраля.

Виталий Мутко покидает пост президента РФС. Live!

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин будет исполняющим обязанности президента Российского футбольного союза (РФС).

– После заседания исполкома РФС стало известно, что Виталий Мутко покидает пост президента организации, – написала Лопырева в Твиттере. – Хотела бы поблагодарить Виталия Леонтьевича за все то, что он сделал для нашего футбола и то, что ЧМ-2018​ прошел в России, и не просто прошел, а стал лучшим в истории!