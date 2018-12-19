Лопырева поблагодарила Мутко за проделанную работу в РФС

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева в своем Твиттере поблагодарила бывшего главу РФС Виталия Мутко за проделанную работу на посту. Сегодня 60-летний россиянин ушел с должности президента РФС. Выборы нового руководителя состоятся 22 февраля.
Виталий Мутко покидает пост президента РФС. Live!
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин будет исполняющим обязанности президента Российского футбольного союза (РФС).
– После заседания исполкома РФС стало известно, что Виталий Мутко покидает пост президента организации, – написала Лопырева в Твиттере. – Хотела бы поблагодарить Виталия Леонтьевича за все то, что он сделал для нашего футбола и то, что ЧМ-2018 прошел в России, и не просто прошел, а стал лучшим в истории!
После заседания исполкома @official_rfs стало известно, что Виталий Мутко покидает пост президента организации. Хотела бы поблагодарить Виталия Леонтьевича за всё то, что он сделал для нашего футбола и то, что #ЧМ2018 прошёл в России, и не просто прошёл, а стал лучшим в истории!– Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 19 декабря 2018 г.