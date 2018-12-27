Ломовицкий продлил контракт со "Спартаком"

Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий продлил контракт с московским клубом, сообщает сайт красно-белых. Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2019 года.
19-летний хавбек является воспитанником Академии "Спартака". Футболист выступал за дубль и "Спартак-2". Летом этого года он дебютировал за первую команду и провел в ее составе 16 матчей.
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http://spartak.com/news/2018-12-27-lomovitskiy_prodlil_kontrakt_so_spartakom/
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