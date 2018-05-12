19:49 | Футбол — РФПЛ

Ломбертс прибыл на базу "Зенита"


Бывший защитник "Зенита" Николас Ломбертс прибыл на базу клуба, сообщает твиттер команды из Санкт-Петербурга. Вероятно, он посетит матч 30-го тура чемпионата России, где питерцам предстоит сыграть против "СКА-Хабаровск".

Бельгиец выступал за "Зенит" с 2007 по 2017 год и четырежды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. 14 мая исполнится 10 лет со дня победы "Зенита" в Кубке УЕФА.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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