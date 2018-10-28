Ломбертс - Кокорину: "Наказание должно соответствовать поступку, который ты совершил"

Бывший защитник "Зенита" Николас Ломбертс, ныне выступающий за "Остенде", поддержал нападающего питерского клуба Александра Кокорина. Видео со словами поддержки от бельгийца в своем Инстаграме выложил полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев.

– Привет, Саша. Я следил за всей ситуацией, в которую попал ты и Мамаев, – отметил Ломбертс. – Ужасно видеть тебя в тюрьме. То, что ты сделал, действительно плохо. Я думаю, что наказание должно соответствовать поступку, который ты совершил. Ты никого не убил и не являешься угрозой для российского общества. Я надеюсь, что судьи продемонстрируют здравый смысл и отпустят тебя. Надеюсь, что скоро тебя увижу на скамейке "Зенита". Я с тобой. Держись, Саша.

Напомним, Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".