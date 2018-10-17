Лолита - Малахову: "Это тебе за Кокорина, за Мамаева!"

Российская певица Лолита Милявская вооружилась боксерскими перчатками и атаковала телеведущего Андрея Малахова. Женщина набросились на журналиста со словами "Это тебе за Кокорина, за Мамаева, сволочь. Мне все равно ничего не будет. Вали его стулом!"

По всей видимости, Лолита очень тяжело переносит аресты нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Игроки заключены под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Им грозит 7 лет тюрьмы.

Малахов посвятил дракам с участием Кокорина и Мамаева сразу несколько выпусков своей авторской программы "Малахов. Прямой эфир". В последнем эпизоде журналист интервьюировал маму братьев Кокориных Светлану. Женщина в беседе с Малаховым, среди прочего, назвала себя самым несчастным человеком на свете.

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