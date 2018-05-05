"Локомотив" - "Зенит": Семин и Сухина давят на судью. Видео

В начале второго тайма матча 29-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Зенит" в моменте, связанным с решением арбитра Сергея Иванова (угловой у ворот "Локо") главный тренер хозяев и начальник железнодорожников Станислав Сухина оказывали давление на арбитра.

Семин покинул техническую зону и с возмущением стал что-то кричать арбитру, а Сухина отправился к угловому флажку и контролировал действия арбитра. (Сергей ЕГОРОВ)