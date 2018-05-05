"Локомотив" - "Зенит": Семин и Сухина давят на судью. Видео

В начале второго тайма матча 29-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Зенит" в моменте, связанным с решением арбитра Сергея Иванова (угловой у ворот "Локо") главный тренер хозяев и начальник железнодорожников Станислав Сухина оказывали давление на арбитра.
Семин покинул техническую зону и с возмущением стал что-то кричать арбитру, а Сухина отправился к угловому флажку и контролировал действия арбитра. (Сергей ЕГОРОВ)
Семин и Сухина давят на судью pic.twitter.com/SEIaFb6VTk– СЭ Футбол (@football_se) 5 мая 2018 г.
Юрий Палыч лучше знает, где был фол #ЛокоЗенит pic.twitter.com/m5MKtO7kMR– Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 5 мая 2018 г.
bezik
Ужасное давление. Что за ерундовые новости?
18:50