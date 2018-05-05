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"Локомотив" - "Зенит": Семин и Сухина давят на судью. Видео

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В начале второго тайма матча 29-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Зенит" в моменте, связанным с решением арбитра Сергея Иванова (угловой у ворот "Локо") главный тренер хозяев и начальник железнодорожников Станислав Сухина оказывали давление на арбитра. 

Семин покинул техническую зону и с возмущением стал что-то кричать арбитру, а Сухина отправился к угловому флажку и контролировал действия арбитра. (Сергей ЕГОРОВ)

Локомотив М - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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