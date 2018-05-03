Матч 29-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Зенит" покажут в 23 странах мира, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Австрия - Sportdigital
Аргентина - GolTV Sudamerica
Боливия - GolTV Sudamerica
Венесуэла - GolTV Sudamerica
Гватемала - GolTV Sudamerica
Германия - Sportdigital
Гондурас - GolTV Sudamerica
Доминиканская республика - GolTV Sudamerica
Колумбия - GolTV Sudamerica
Коста-Рика - GolTV Sudamerica
Мексика - GolTV Sudamerica
Никарагуа - GolTV Sudamerica
ОАЭ - Abu Dhabi Sports 3
Панама - GolTV Sudamerica
Перу - GolTV Sudamerica
Россия - "Наш футбол"
Сальвадор - GolTV Sudamerica
Словения - SportKlub 1 Slovenia
Турция - Tivibu Spor 2
Уругвай - GolTV Sudamerica
Чили - GolTV Sudamerica
Швейцария - Sportdigital
Эквадор - GolTV Sudamerica
Встреча пройдет 5 мая, начало 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.