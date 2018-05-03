16:12 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" - "Зенит" покажут в 23 странах мира


Матч 29-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Зенит" покажут в 23 странах мира, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Австрия - Sportdigital

Аргентина - GolTV Sudamerica

Боливия - GolTV Sudamerica

Венесуэла - GolTV Sudamerica

Гватемала - GolTV Sudamerica

Германия - Sportdigital

Гондурас - GolTV Sudamerica

Доминиканская республика - GolTV Sudamerica

Колумбия - GolTV Sudamerica

Коста-Рика - GolTV Sudamerica

Мексика - GolTV Sudamerica

Никарагуа - GolTV Sudamerica

ОАЭ - Abu Dhabi Sports 3

Панама - GolTV Sudamerica

Перу - GolTV Sudamerica

Россия - "Наш футбол"

Сальвадор - GolTV Sudamerica

Словения - SportKlub 1 Slovenia

Турция - Tivibu Spor 2

Уругвай - GolTV Sudamerica

Чили - GolTV Sudamerica

Швейцария - Sportdigital

Эквадор - GolTV Sudamerica

Встреча пройдет 5 мая, начало 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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