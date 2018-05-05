"Локомотив" - "Зенит". Манчини считает игру особенной

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини выразил надежду на положительный результат в матче 29-го тура чемпионата России против "Локомотива".

- Для меня это особенная игра. "Локо" борется за чемпионство, но у нас есть шанс стать вторыми, - сказал Манчини в эфире канала "Наш футбол". - В первом круге мы проиграли 0:3, но он не отражает хода игры. Мы заслуживали победу, владели инициативой, но "Локомотив" хорошо действовал на контратаках.

Матч "Локомотив" - "Зенит" начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.