"Локомотив" - "Зенит". Фернандеш и Чорлука - в стартовом составе

Стал известен состав "Локомотива" на матч 29-го тура премьер-лиги с "Зенитом". С первых минут в составе железнодорожников на поле выйдут Ведран Чорлука и Мануэл Фернандеш.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ант. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан. Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Пейчинович, Касаев, Баринов, Корян, Ари, Лысов, Эдер.

В случае победы в этом матче "Локомотив" выиграет чемпионат России. Начало встречи – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.