15:30 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" - "Зенит". Фернандеш и Чорлука - в стартовом составе


Стал известен состав "Локомотива" на матч 29-го тура премьер-лиги с "Зенитом". С первых минут в составе железнодорожников на поле выйдут Ведран Чорлука и Мануэл Фернандеш.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ант. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан. Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Пейчинович, Касаев, Баринов, Корян, Ари, Лысов, Эдер.

В случае победы в этом матче "Локомотив" выиграет чемпионат России. Начало встречи – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

Локомотив М - Зенит

 

Опрос

Как закончится матч "Локомотив" – "Зенит"?
голосовать
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!