17:06 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" - "Зенит". Боярский верит в победу питерцев и чемпионство "Локо"


Известный актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский выразил надежду, что питерцы смогут победить "Локомотив" в матче 29-го тура чемпионата России. "Локо" в случае победы обеспечит себе чемпионский титул.

- Верите в "Зенит" в матче с "Локо"?

- Вы знаете, думаю, сегодня у питерцев есть шанс победить. При этом понимаю, что "Локомотив" станет чемпионом. Заслуженно. Но вот именно с такими соперниками сине-бело-голубые играют, как правило, успешно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Боярского - скоро в "СЭ" //
Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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