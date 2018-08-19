"Локомотив" забил первый гол в сезоне и одержал победу над "Крыльями Советов"

"Локомотив" в меньшинстве обыграл "Крылья Советов" (1:0) в матче 4-го тура РПЛ и одержал первую победу в текущем сезоне.
Единственный гол забил новичок железнодорожников полузащитник Гжегож Крыховяк на 37-й минуте после розыгрыша углового.
Отметим, что на 78-й минуте гости остались в меньшинстве - был удален полузащитник Владислав Игнатьев, получивший две желтых карточки за грубый подкат и симуляцию в штрафной соперника.
Чемпионат России
Премьер-лига
4-й тур
"Крылья Советов" (Самара) - "Локомотив" (Москва) - 0:1 (0:1)
Гол: Крыховяк, 37.
"Крылья Советов" (Самара): Конюхов, Чичерин, Бурлак, Полуяхтов (Шейдаев, 82), Самарджич, Зотов (Ткачук, 72), Чочиев, Башкиров, Ланин, Яковлев, Соболев (Корниленко, 90).
"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Лысов, И.Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Хеведес, 81), Фернандеш, Фарфан (Эдер, 86), Смолов (Баринов, 65).
Предупреждения: Игнатьев, 72. Башкиров, 76. Яковлев, 80.
Удаление: Игнатьев, 78 (симуляция, вторая ж.к.).
Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Назаров (Невинномысск), Богданов (Верея).
19 августа. Самара. Стадион "Самара Арена".
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