"Локомотив" забил "Крыльям" семь голов в молодежном первенстве

"Локомотив" в матче 18-го тура молодежного первенства премьер-лиги в гостях разгромил "Крылья Советов" со счетом 7:0. Хет-трик оформил Игорь Портнягин.

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18-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Локомотив" (Москва) – 0:7 (0:4)

Голы: Портнягин, 14 (0:1). Тугарев, 18 – с пенальти (0:2). Натхо, 42 (0:3). Шаров, 45 (0:4). Портнягин, 54 (0:5). Портнягин, 76 (0:6). Дорофеев, 88 (0:7).

Судья: ЗИЯКОВ (Набережные Челны).

4 марта. Самара. Стадион "Металлург (запасное поле)".