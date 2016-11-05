20:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" забил "Анжи" четыре безответных мяча

"Локомотив" разгромил "Анжи" со счетом 4:0, а МАЙКОН оформил дубль. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
"Локомотив" разгромил "Анжи" со счетом 4:0, а МАЙКОН оформил дубль. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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"Локомотив" на своем поле разгромил "Анжи" в матче 13-го тура чемпионата России со счетом 4:0. Дублем отметился Маркес Майкон, еще по голу забили Мануэл Фернандеш и Александр Самедов. Бразилец установил новый рекорд чемпионатов по скорости оформления дубля – он забил два мяча к четвертой минуте.

"Локомотив" набрал 15 очков, но остался на 11 месте. В активе "Анжи" осталось 17 очков и девятое место в турнирной таблице премьер-лиги.

"Анжи" в следующем туре сыграет "Уфой", а "Локомотив" отправится в Оренбург.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Анжи" (Махачкала) – 4:0 (3:0)

Голы: Майкон, 3 - угловой (1:0). Майкон, 4 (2:0). Фернандеш, 50 (3:0). Самедов, 59 - с пенальти (4:0).

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Чорлука (Ндинга, 74), Пейчинович, В.Денисов, Самедов, И.Денисов, Михалик, Фернандеш, Касаев (Коломейцев, 67), Майкон (Шкулетич, 81).

"Анжи": Беленов, Паршивлюк, Шандау, Менса, Мусалов, Тигиев, Гасанов (Георгиевский, 46), Эбесилио (Маевский, 70), Иличевич, Обертан, Будковский (Бериша, 56).

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Абусуев, Лебедев (все Санкт-Петербург).

05 ноября. Москва. Стадион "Локомотив".

Трансляция матча "Локомотив" – "Анжи"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Sher-Khan

Молодцы Локо! Всех с победой. Надеюсь наконец-то в Локо будет нападающий умеющий забивать.

20:34

П_о_в_а_р

Четыре матча сегодня были сыграны - три явные договорняки. Грустно.((( З.Ы. Жаль Спартак. В каком продажном болоте приходится играть.

20:33

П_о_в_а_р

нужен общественный резонанс и всесторонне расследование.

20:32

П_о_в_а_р

Анжи отдавал долги за 2011-ый год. Грустно за отечественный чемпионат. Почему молчит Журавель? куда смотрит Мутко? Что скрывает Смородская? Как жидь? Вопросы, вопросы...

20:32

Bronchit

Анжи, который в последних матчах играет вничью с Краснодаром, Тереком и Зенитом, вдруг проигрывает, причём крупно, команде, которая в прошлом туре проиграла даже Рубину. Странно как-то. (( Но это футбол, российский футбол! )))

20:31

Sher-Khan

458 Чем он странен-то? ========= Ну так выиграли, уже странно судя по последним результатам Локо

20:31

458

Чем он странен-то?

20:29

Sher-Khan

Какой-то странный матч

20:27

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