"Локомотив" забил "Анжи" четыре безответных мяча

"Локомотив" на своем поле разгромил "Анжи" в матче 13-го тура чемпионата России со счетом 4:0. Дублем отметился Маркес Майкон, еще по голу забили Мануэл Фернандеш и Александр Самедов. Бразилец установил новый рекорд чемпионатов по скорости оформления дубля – он забил два мяча к четвертой минуте.
"Локомотив" набрал 15 очков, но остался на 11 месте. В активе "Анжи" осталось 17 очков и девятое место в турнирной таблице премьер-лиги.
"Анжи" в следующем туре сыграет "Уфой", а "Локомотив" отправится в Оренбург.
Чемпионат России
Премьер-лига
13-й тур
"Локомотив" (Москва) – "Анжи" (Махачкала) – 4:0 (3:0)
Голы: Майкон, 3 - угловой (1:0). Майкон, 4 (2:0). Фернандеш, 50 (3:0). Самедов, 59 - с пенальти (4:0).
"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Чорлука (Ндинга, 74), Пейчинович, В.Денисов, Самедов, И.Денисов, Михалик, Фернандеш, Касаев (Коломейцев, 67), Майкон (Шкулетич, 81).
"Анжи": Беленов, Паршивлюк, Шандау, Менса, Мусалов, Тигиев, Гасанов (Георгиевский, 46), Эбесилио (Маевский, 70), Иличевич, Обертан, Будковский (Бериша, 56).
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Абусуев, Лебедев (все Санкт-Петербург).
05 ноября. Москва. Стадион "Локомотив".
Sher-Khan
Молодцы Локо! Всех с победой. Надеюсь наконец-то в Локо будет нападающий умеющий забивать.
20:34
П_о_в_а_р
Четыре матча сегодня были сыграны - три явные договорняки. Грустно.((( З.Ы. Жаль Спартак. В каком продажном болоте приходится играть.
20:33
П_о_в_а_р
нужен общественный резонанс и всесторонне расследование.
20:32
П_о_в_а_р
Анжи отдавал долги за 2011-ый год. Грустно за отечественный чемпионат. Почему молчит Журавель? куда смотрит Мутко? Что скрывает Смородская? Как жидь? Вопросы, вопросы...
20:32
Bronchit
Анжи, который в последних матчах играет вничью с Краснодаром, Тереком и Зенитом, вдруг проигрывает, причём крупно, команде, которая в прошлом туре проиграла даже Рубину. Странно как-то. (( Но это футбол, российский футбол! )))
20:31
Sher-Khan
458 Чем он странен-то? ========= Ну так выиграли, уже странно судя по последним результатам Локо
20:31
458
Чем он странен-то?
20:29
Sher-Khan
Какой-то странный матч
20:27