"Локомотив" забил "Анжи" четыре безответных мяча

"Локомотив" разгромил "Анжи" со счетом 4:0, а МАЙКОН оформил дубль. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

"Локомотив" на своем поле разгромил "Анжи" в матче 13-го тура чемпионата России со счетом 4:0. Дублем отметился Маркес Майкон, еще по голу забили Мануэл Фернандеш и Александр Самедов. Бразилец установил новый рекорд чемпионатов по скорости оформления дубля – он забил два мяча к четвертой минуте.

"Локомотив" набрал 15 очков, но остался на 11 месте. В активе "Анжи" осталось 17 очков и девятое место в турнирной таблице премьер-лиги.

"Анжи" в следующем туре сыграет "Уфой", а "Локомотив" отправится в Оренбург.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Анжи" (Махачкала) – 4:0 (3:0)

Голы: Майкон, 3 - угловой (1:0). Майкон, 4 (2:0). Фернандеш, 50 (3:0). Самедов, 59 - с пенальти (4:0).

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Чорлука (Ндинга, 74), Пейчинович, В.Денисов, Самедов, И.Денисов, Михалик, Фернандеш, Касаев (Коломейцев, 67), Майкон (Шкулетич, 81).

"Анжи": Беленов, Паршивлюк, Шандау, Менса, Мусалов, Тигиев, Гасанов (Георгиевский, 46), Эбесилио (Маевский, 70), Иличевич, Обертан, Будковский (Бериша, 56).

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Абусуев, Лебедев (все Санкт-Петербург).

05 ноября. Москва. Стадион "Локомотив".

Трансляция матча "Локомотив" – "Анжи"