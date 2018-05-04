"Локомотив" забил 6 безответных голов "Зениту" в первенстве молодежек

"Локомотив" забил 6 безответных голов "Зениту" в матче 28-го тура первенства молодежных команд РФПЛ. Железнодорожники завершили сезон на четвертом месте, проведя заключительный 30-й матч.
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29-й тур
"Локомотив" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 6:0 (2:0)
Голы: Глушков, 11 (1:0). Миронов, 25 (2:0). Миронов, 47 (3:0). Миронов, 55 - с пенальти (4:0). Карапузов, 59 (5:0). Куль, 76 (6:0).
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2017-2018/
Samba01
Помнится президент высказывал Фурсенко за то, что в Зените мало внимания уделяют своим воспитанникам, тот, конечно, уверял в обратном. Кто в итоге прав сейчас видно.
15:58
баламошка
Божедурью надо отомстить за такое и победить Локомотив. И порадовать баламошку и остальных поросят.
14:32