13:21 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" забил 6 безответных голов "Зениту" в первенстве молодежек

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"Локомотив" забил 6 безответных голов "Зениту" в матче 28-го тура первенства молодежных команд РФПЛ. Железнодорожники завершили сезон на четвертом месте, проведя заключительный 30-й матч. 

Чемпионат России 

Премьер-лига

Молодежные команды

29-й тур 

"Локомотив" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 6:0 (2:0)

Голы: Глушков, 11 (1:0). Миронов, 25 (2:0). Миронов, 47 (3:0). Миронов, 55 - с пенальти (4:0). Карапузов, 59 (5:0). Куль, 76 (6:0). 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Samba01

Помнится президент высказывал Фурсенко за то, что в Зените мало внимания уделяют своим воспитанникам, тот, конечно, уверял в обратном. Кто в итоге прав сейчас видно.

15:58

баламошка

Божедурью надо отомстить за такое и победить Локомотив. И порадовать баламошку и остальных поросят.

14:32

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