"Локомотив" вырвал победу у СКА в Хабаровске. В минус 13

"Локомотив" на выезде обыграл "СКА-Хабаровск" (2:1) в матче 18-го тура чемпионата России. Во время встречи в Хабаровске было примерно минус 13.

В первом тайме голами отметились дальневосточники - на 15-й минуте Александр Черевко отправил мяч в свои ворота, а спустя две минуты счет сравнял Виталий Федотов. В компенсированное ко второму тайму время победу столичной команде принес Джефферсон Фарфан, сыгравший на добивании после пенальти.

Железнодорожники продлили серию без поражений до пяти матчей (4 победы, 1 ничья). Для хабаровчан этот проигрыш стал четвертым кряду.

После 18 туров "Локомотив" продолжает возглавлять турнирную таблицу премьер-лиги (37 очков). Отрыв от занимающего вторую строчку "Зенита" на 4 балла. "СКА-Хабаровск" продолжает располагаться на 16-й позиции (13).

Отметим, что "Зенит" в 18-м туре сыграет с занимающим пятую строчку "Спартаком" (28). Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Локомотив" - 1:2 (1:1)

Голы: Черевко, 15 - в свои ворота (0:1). Федотов, 17 (1:1). Фарфан, 90+3 (1:2).

Нереализованный пенальти: Фарфан, 90+3 (вратарь).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Гришко, Черевко (Тишкин, 85), Савичев, Карасев, Дедечко, Никифоров, Федотов (Казанков, 59), Наваловский, Маркович.

"Локомотив": Коченков, Игнатьев (Баринов, 83), Кверквелия, Михалик, В.Денисов, Ант.Миранчук (Эдер, 68), И.Денисов, Коломейцев, Ал.Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Предупреждения: Димидко, 43. Михалик, 88. Довбня, 90+1. Дедечко, 90+2.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Колосков (Уфа).

27 ноября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.