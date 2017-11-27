"Локомотив" вырвал победу у СКА в Хабаровске. В минус 13

"Локомотив" на выезде обыграл "СКА-Хабаровск" (2:1) в матче 18-го тура чемпионата России. Во время встречи в Хабаровске было примерно минус 13.
В первом тайме голами отметились дальневосточники - на 15-й минуте Александр Черевко отправил мяч в свои ворота, а спустя две минуты счет сравнял Виталий Федотов. В компенсированное ко второму тайму время победу столичной команде принес Джефферсон Фарфан, сыгравший на добивании после пенальти.
Железнодорожники продлили серию без поражений до пяти матчей (4 победы, 1 ничья). Для хабаровчан этот проигрыш стал четвертым кряду.
После 18 туров "Локомотив" продолжает возглавлять турнирную таблицу премьер-лиги (37 очков). Отрыв от занимающего вторую строчку "Зенита" на 4 балла. "СКА-Хабаровск" продолжает располагаться на 16-й позиции (13).
Отметим, что "Зенит" в 18-м туре сыграет с занимающим пятую строчку "Спартаком" (28). Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.
Чемпионат России
Премьер-лига
18-й тур
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Локомотив" - 1:2 (1:1)
Голы: Черевко, 15 - в свои ворота (0:1). Федотов, 17 (1:1). Фарфан, 90+3 (1:2).
Нереализованный пенальти: Фарфан, 90+3 (вратарь).
"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Гришко, Черевко (Тишкин, 85), Савичев, Карасев, Дедечко, Никифоров, Федотов (Казанков, 59), Наваловский, Маркович.
"Локомотив": Коченков, Игнатьев (Баринов, 83), Кверквелия, Михалик, В.Денисов, Ант.Миранчук (Эдер, 68), И.Денисов, Коломейцев, Ал.Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
Предупреждения: Димидко, 43. Михалик, 88. Довбня, 90+1. Дедечко, 90+2.
Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Колосков (Уфа).
27 ноября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
Бу-га-га!
Бакланы - самые сентиментальные и душевноранимые птички. Им без разницы, где и по какому поводу ныть и скулить.
14:37
zvovs
ravilius777, Smash, успокойтесь, по сюжету Локо первое (много орали и выпрашивали в прошлом сезоне), ЦСКА второе чтоб в ЛЧ попасть (деньги вместо покупки крупных легионеров снова ушли куда надо).
14:34
Бу-га-га!
Так-то, Шпалыч бакланов и без всяких пенок на 93 в логове унизил.)))
14:34
ЗОО фактов о Зените
Факт №16. Зенит никогда не ноет о судействе. Вам просто кажется.
14:31
Po Faktu
Millwall82 удавом КАА надо быть, что бы увидеть...На 93 минуте встречи..//////////////////А че на 93 мин можно по ногам херачить в штрафной?может быть еще руками начать играть,а что это 93 МИНУТА...клоун
14:30
Smash.
Шпалычу забыли сообщить, кто в этом году плановый чемпион. Может испортить праздник културной столице. Ай-яй.
14:29
Millwall82
sedoy4eg88, вы бы бл начала всякие Шерифы научитесь обыгрывать)
14:27
Странник-777
Millwall82 или главное что бы Зенит не стал чемпионом?)......................... и в единственной извилине иногда прсветление бывает?
14:24
ravilius777
узбагойтсь ... ЦСКА чемпион!!!
14:24
sedoy4eg88
Как меня раздражают неудачники, которые пишут что нас тащат судьи, нас тащат игроки которые тащат как в сборной так и в чемпионате, признайте это и завидуйте молча!
14:22
баламошка
Askido Судья наоборот в пользу СКА чаще свистел, по крайней мере в моменте с Денисовым и странной желтой у михалика, тут вонют многие,которые даже матч не видели и считают пенальти на93 минуте левым и по крайней мере несправедливым, все по делу локо выиграл!!!////////Да бомжи это проклятые воют и воняют, они же уже после 4 тура себя чемпиёнами провозгласили, а тут как-то не всё срастается у них)
14:22
Millwall82
и главное спамовское глорье радуется левой победе Лохомотов. Забывая что это как бы их конкурент, или главное что бы Зенит не стал чемпионом?)
14:22
Sher-Khan
zenitoman лохомотов судьи тащат, аж тошнит ====== Ага, так тащит, что чуть не надорвался, желтая Михалику только чего стоит. Что у вас раньше времени пуканы-то рвутся, сказали же что Зенит в этом году чемпионом будет. Не ссыте товарищи за вас Аврора и Зимний!!!
14:21
Askido
Судья наоборот в пользу СКА чаще свистел, по крайней мере в моменте с Денисовым и странной желтой у михалика, тут вонют многие,которые даже матч не видели и считают пенальти на93 минуте левым и по крайней мере несправедливым, все по делу локо выиграл!!!
14:20
SMSPAR
позорная игра лидера. пенсию на пенсию.
14:19
Dave Rain
Millwall82 упертый слепой баран, читай http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/arbitr-pravilno-naznachil-penalti-v-polzu-loko-1340997/
14:18
sat-ok
Bache Gabrielsen + Абсолютно левый пенал, который судья искал и таки нашёл. Смотрел несколько повторов, удара по ногам не было, контакт был после чего был нырок.
14:18
баламошка
Фортуна любит Шпалыча и Шпасика)
14:17
Millwall82
Странник-777, как летом? 5-1?бгг
14:17
Sher-Khan
Локо не может просто выиграть, только с валидолом.
14:16
svg57
повезло веркам сегодня, сказывается руководство Сухины
14:16
Millwall82
Sher-Khan, удавом КАА надо быть, что бы увидеть...На 93 минуте встречи.
14:16
Странник-777
Главное - бомжей сегодня опустить. А паровозники и так по весне все сольют... Им надо тренироваться шерифы дома обыгрывать...
14:16
Рюрик 09
pafalex _______ А почему город проклятый??? Вы в нём были, чтобы так заявлять?
14:15
Тыгыдымский
Блин, с таким везением Палычу срочно в казино бежать надо. Перехватили паровозы это знамя у Зенита. Не знаю чем они угодили футбольному богу, но господь, я точно знаю, помогает только трудолюбивым. Не опускаем руки! И мы увидим улыбку фортуны. ЦВБП
14:15
traveller09
Vartanov Jorik✭, без шуток, но от влажности реально иначе воспринимаешь температуру. Взять московский регион и соседние области для сравнения и, к примеру, Урал. Большая разница при минус 13.
14:15
ravilius777
даешь бесплатную ничейку сегодня вечером
14:14
Рюрик 09
Молодцы Локо - держат интригу!!!
14:14
Sher-Khan
Millwall82 Пеналь конечно левый абсолютно. ============== Извини, конечно, но каким надо быть .... что бы НЕ УВИДЕТЬ 100% пенальти?
14:14
ravilius777
ну такое везение, а точнее сужение, обернется для локомотива по итогу четвертым местом, большие дяди из звенита теперь будут стимулировать всех соперников лохо
14:13