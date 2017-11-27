13:54 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" вырвал победу у СКА в Хабаровске. В минус 13

Понедельник. Хабаровск. "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" - 1:2. Лидер чемпионата России вырвал победу при 12 градусах мороза. Фото twitter.com/fclokomotiv
Понедельник. Хабаровск. "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" - 1:2. Лидер чемпионата России вырвал победу при 12 градусах мороза. Фото twitter.com/fclokomotiv
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"Локомотив" на выезде обыграл "СКА-Хабаровск" (2:1) в матче 18-го тура чемпионата России.  Во время встречи в Хабаровске было примерно минус 13.

 
Градусник на стадионе им. Ленина в Хабаровске.Мороз на Мальдивах. В каких условиях сыграли "Локо" и СКА

В первом тайме голами отметились дальневосточники - на 15-й минуте Александр Черевко отправил мяч в свои ворота, а спустя две минуты счет сравнял Виталий Федотов. В компенсированное ко второму тайму время победу столичной команде принес Джефферсон Фарфан, сыгравший на добивании после пенальти.

Железнодорожники продлили серию без поражений до пяти матчей (4 победы, 1 ничья). Для хабаровчан этот проигрыш стал четвертым кряду.

После 18 туров "Локомотив" продолжает возглавлять турнирную таблицу премьер-лиги (37 очков). Отрыв от занимающего вторую строчку "Зенита" на 4 балла. "СКА-Хабаровск" продолжает располагаться на 16-й позиции (13).

Отметим, что "Зенит" в 18-м туре сыграет с занимающим пятую строчку "Спартаком" (28). Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Локомотив" - 1:2 (1:1)

Голы: Черевко, 15 - в свои ворота (0:1). Федотов, 17 (1:1). Фарфан, 90+3 (1:2).

Нереализованный пенальти: Фарфан, 90+3 (вратарь).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Гришко, Черевко (Тишкин, 85), Савичев, Карасев, Дедечко, Никифоров, Федотов (Казанков, 59), Наваловский, Маркович.

"Локомотив": Коченков, Игнатьев (Баринов, 83), Кверквелия, Михалик, В.Денисов, Ант.Миранчук (Эдер, 68), И.Денисов, Коломейцев, Ал.Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Предупреждения: Димидко, 43. Михалик, 88. Довбня, 90+1. Дедечко, 90+2.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Колосков (Уфа).

27 ноября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

СКА-Хабаровск - Локомотив М

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (70)
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Бу-га-га!

Бакланы - самые сентиментальные и душевноранимые птички. Им без разницы, где и по какому поводу ныть и скулить.

14:37

zvovs

ravilius777, Smash, успокойтесь, по сюжету Локо первое (много орали и выпрашивали в прошлом сезоне), ЦСКА второе чтоб в ЛЧ попасть (деньги вместо покупки крупных легионеров снова ушли куда надо).

14:34

Бу-га-га!

Так-то, Шпалыч бакланов и без всяких пенок на 93 в логове унизил.)))

14:34

ЗОО фактов о Зените

Факт №16. Зенит никогда не ноет о судействе. Вам просто кажется.

14:31

Po Faktu

Millwall82 удавом КАА надо быть, что бы увидеть...На 93 минуте встречи..//////////////////А че на 93 мин можно по ногам херачить в штрафной?может быть еще руками начать играть,а что это 93 МИНУТА...клоун

14:30

Smash.

Шпалычу забыли сообщить, кто в этом году плановый чемпион. Может испортить праздник културной столице. Ай-яй.

14:29

Millwall82

sedoy4eg88, вы бы бл начала всякие Шерифы научитесь обыгрывать)

14:27

Странник-777

Millwall82 или главное что бы Зенит не стал чемпионом?)......................... и в единственной извилине иногда прсветление бывает?

14:24

ravilius777

узбагойтсь ... ЦСКА чемпион!!!

14:24

sedoy4eg88

Как меня раздражают неудачники, которые пишут что нас тащат судьи, нас тащат игроки которые тащат как в сборной так и в чемпионате, признайте это и завидуйте молча!

14:22

баламошка

Askido Судья наоборот в пользу СКА чаще свистел, по крайней мере в моменте с Денисовым и странной желтой у михалика, тут вонют многие,которые даже матч не видели и считают пенальти на93 минуте левым и по крайней мере несправедливым, все по делу локо выиграл!!!////////Да бомжи это проклятые воют и воняют, они же уже после 4 тура себя чемпиёнами провозгласили, а тут как-то не всё срастается у них)

14:22

Millwall82

и главное спамовское глорье радуется левой победе Лохомотов. Забывая что это как бы их конкурент, или главное что бы Зенит не стал чемпионом?)

14:22

Sher-Khan

zenitoman лохомотов судьи тащат, аж тошнит ====== Ага, так тащит, что чуть не надорвался, желтая Михалику только чего стоит. Что у вас раньше времени пуканы-то рвутся, сказали же что Зенит в этом году чемпионом будет. Не ссыте товарищи за вас Аврора и Зимний!!!

14:21

Askido

Судья наоборот в пользу СКА чаще свистел, по крайней мере в моменте с Денисовым и странной желтой у михалика, тут вонют многие,которые даже матч не видели и считают пенальти на93 минуте левым и по крайней мере несправедливым, все по делу локо выиграл!!!

14:20

SMSPAR

позорная игра лидера. пенсию на пенсию.

14:19

Dave Rain

Millwall82 упертый слепой баран, читай http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/arbitr-pravilno-naznachil-penalti-v-polzu-loko-1340997/

14:18

sat-ok

Bache Gabrielsen + Абсолютно левый пенал, который судья искал и таки нашёл. Смотрел несколько повторов, удара по ногам не было, контакт был после чего был нырок.

14:18

баламошка

Фортуна любит Шпалыча и Шпасика)

14:17

Millwall82

Странник-777, как летом? 5-1?бгг

14:17

Sher-Khan

Локо не может просто выиграть, только с валидолом.

14:16

svg57

повезло веркам сегодня, сказывается руководство Сухины

14:16

Millwall82

Sher-Khan, удавом КАА надо быть, что бы увидеть...На 93 минуте встречи.

14:16

Странник-777

Главное - бомжей сегодня опустить. А паровозники и так по весне все сольют... Им надо тренироваться шерифы дома обыгрывать...

14:16

Рюрик 09

pafalex _______ А почему город проклятый??? Вы в нём были, чтобы так заявлять?

14:15

Тыгыдымский

Блин, с таким везением Палычу срочно в казино бежать надо. Перехватили паровозы это знамя у Зенита. Не знаю чем они угодили футбольному богу, но господь, я точно знаю, помогает только трудолюбивым. Не опускаем руки! И мы увидим улыбку фортуны. ЦВБП

14:15

traveller09

Vartanov Jorik&#10029;, без шуток, но от влажности реально иначе воспринимаешь температуру. Взять московский регион и соседние области для сравнения и, к примеру, Урал. Большая разница при минус 13.

14:15

ravilius777

даешь бесплатную ничейку сегодня вечером

14:14

Рюрик 09

Молодцы Локо - держат интригу!!!

14:14

Sher-Khan

Millwall82 Пеналь конечно левый абсолютно. ============== Извини, конечно, но каким надо быть .... что бы НЕ УВИДЕТЬ 100% пенальти?

14:14

ravilius777

ну такое везение, а точнее сужение, обернется для локомотива по итогу четвертым местом, большие дяди из звенита теперь будут стимулировать всех соперников лохо

14:13