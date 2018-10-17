"Локомотив" выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

"Локомотив" выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Керчи.

- В Керченском политехническом колледже произошла трагедия, в результате которой погибли люди, - говорится в сообщении на официальном сайте клуба. - ФК "Локомотив" выражает соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Сегодня, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, в результате которого погибли 18 человек, 47 пострадали. По предварительным данным, сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.