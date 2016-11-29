"Локомотив" выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой с участием "Шапекоэнсе"

"Локомотив" выразил соболезнования в связи с крушением самолета, который перевозил бразильскую команду "Шапекоэнсе" в колумбийский Медельин, где бразильцы должны были сыграть финальный матч Южноамериканского кубка с "Атлетико Насьональ". По разным данным, в катастрофе выжили от 6 до 15 человек из 81, находившегося на борту.

– Выражаем соболезнования близким игроков и сотрудников, а также всем болельщикам "Шапекоэнсе" и всего бразильского футбола... – говорится в сообщении в официальном твиттере "Локомотива".