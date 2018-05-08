"Локомотив" выпустит фильм о победе в чемпионате России

Президент "Локомотива" Илья Геркус сказал, что клуб собирается выпустить документальный фильм о победе команды в чемпионате России. Железнодорожники досрочно выиграли трофей, обыграв в 29-м туре премьер-лиги "Зенит" (1:0). Для московской команды этот чемпионский титул стал первым с 2004 года.
Илья Геркус – о праздновании чемпионства, Денисове и Смородской
- Что-нибудь подобное сделаем, выпустим продукт, - цитирует ТАСС Геркуса. - Мы много снимали на базе, на стадионе во время матчей, за кулисами. Будет что-то вроде документального фильма с драматургией, когда тяжело приближались к финишной ленточке.
Опытные люди, которые переживали на высоком уровне, сказали мне, что трудно поверить в это первые три дня. Сначала было очень тяжело, не верилось, думаешь - приснится же такое, мол, что за ерунда, потом понимаешь, что правда выиграли. Справляемся потихоньку с нашим новым титулом, сейчас уже стало хорошо, естественно, привольно и вольготно.
Напомним, перед 30-м туром "Локомотив" имеет в своем активе 60 очков, опережая занимающий вторую строчку "Спартак" на 4 очка. У занимающего третью строчку ЦСКА на 5 очков меньше.
Serenky25
Фильм назвать "Пятая колонна в пятом колесе". Игорек еще должен книгу написать. "Локомотив который мы нашли"!
16:05
ushakkolya
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog
15:51
Cap. Morgan
Опытные люди из судейского комитета сказали?))) Жду премьеру во всех кинотеатрах страны с именами и фамилиями этих людей))
15:42