"Локомотив" выпустит фильм о победе в чемпионате России

Президент "Локомотива" Илья Геркус сказал, что клуб собирается выпустить документальный фильм о победе команды в чемпионате России. Железнодорожники досрочно выиграли трофей, обыграв в 29-м туре премьер-лиги "Зенит" (1:0). Для московской команды этот чемпионский титул стал первым с 2004 года.

Илья Геркус – о праздновании чемпионства, Денисове и Смородской

- Что-нибудь подобное сделаем, выпустим продукт, - цитирует ТАСС Геркуса. - Мы много снимали на базе, на стадионе во время матчей, за кулисами. Будет что-то вроде документального фильма с драматургией, когда тяжело приближались к финишной ленточке.

Опытные люди, которые переживали на высоком уровне, сказали мне, что трудно поверить в это первые три дня. Сначала было очень тяжело, не верилось, думаешь - приснится же такое, мол, что за ерунда, потом понимаешь, что правда выиграли. Справляемся потихоньку с нашим новым титулом, сейчас уже стало хорошо, естественно, привольно и вольготно.

Напомним, перед 30-м туром "Локомотив" имеет в своем активе 60 очков, опережая занимающий вторую строчку "Спартак" на 4 очка. У занимающего третью строчку ЦСКА на 5 очков меньше.