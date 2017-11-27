15:57 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" вылетел в Москву и поблагодарил Хабаровск за "теплый прием"


Игроки и тренерский штаб "Локомотива" вылетели из Хабаровска в Москву, информирует пресс-служба железнодорожников. Красно-зеленые выразили благодарность за теплый прием.

Напомним, что во время матча 18-го тура чемпионата России между "Локо" и "СКА-Хабаровск" (2:1) температура воздуха составляла минут 12 градусов по Цельсию. Ранее железнодорожники просили перенести игру на нейтральное поле, потому что в Хабаровске изначально ожидалась температура около минус 20 градусов.

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