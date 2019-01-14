"Локомотив" вылетел в Катар. Фото, видео

"Локомотив"​ вылетел в Катар, где с 14 по 29 января пройдет тренировочный сбор, информирует пресс-служба клуба. Там железнодорожники примут участие в товарищеском турнире.

На турнире в Катаре команда Юрия Семина сыгрет с "Зенитом" (22 января), "Ростовом" (25 января) и "Спартаком" (29 января).

Второй сбор "Локомотив" проведет с 4 по 19 февраля в Испании, после чего команда должна вернуться в Россию.

Первым официальным матчем после перерыва для железнодорожников должна стать ответная игра 1/4 финала Кубка России против "Рубина" (предварительная дата – 23 февраля). Встреча может быть перенесена на весну.