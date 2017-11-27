10:31 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" выехал на игру со "СКА-Хабаровск". Видео


Игроки и тренерский штаб "Локомотива" выехали на стадион имени Ленина, на котором пройдет матч 18-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск". Ожидается, что команды выйдут на поле при температуре минус 12 градусов.

Данная встреча состоится сегодня, начало игры – в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

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