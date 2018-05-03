"Локомотив" выделил для болельщиков "Зенита" почти 2 800 билетов

"Зенит" получил максимальное число билетов для своих болельщиков, которые приедут в Москву на субботний матч 29-го тура РФПЛ против "Локомотива".

Хозяева в соответствии с регламентом предоставили сине-бело-голубым почти 2 800 мест, что составляет 10 процентов от вместимости "РЖД Арены". Стоимость билета на верхний гостевой ярус составляет 600 рублей, на нижний – 800 рублей.

Матч "Локомотив" - "Зенит" пройдет в субботу, 5 мая, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.