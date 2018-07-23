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"Локомотив" выбрал красный основным цветом формы, вспоминая о выступлении в Лиге чемпионов

Форма "Локомотива" на сезон-2018/19. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Форма "Локомотива" на сезон-2018/19. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

"Локомотив" представил форму на новый сезон. Основной комплект выполнен в красном цвете, гостевой - в белом, а запасной - в фиолетовом.

"В качестве основного цвета комплекта мы выбрали красный. Все декоративные конструктивные элементы формы выполнены в зеленом и белом цветах.

Работая над дизайном, мы вдохновлялись яркими моментами выступлений "Локомотива" в Лиге чемпионов. Одним из самых памятных вариантов формы того времени стал монохромный красный комплект, в котором наша команда играла против лучших клубов Европы.

Большую часть матчей прошлого сезона "Локомотив" отыграл в белой форме, что, несомненно, делает её талисманом нашего чемпионства.

Решив оставить основной цвет выездного комплекта без изменений, мы постарались органично насытить его присутствием двух главных цветов клуба: зелёного и красного. И декоративные конструктивные элементы формы, и номер на спине, и даже логотип нашего генерального спонсора, гармонично сочетаются и ярко выделяются на белой основе", - говорится в сообщении "Локо".

"Локомотив" объяснил, почему сделал фиолетовый комплект формы

 

Представляем домашний комплект формы от Under Armour на сезон 2018/19. ❤️ В качестве основного цвета комплекта мы выбрали красный. Все декоративные конструктивные элементы формы выполнены в зелёном и белом цветах. 🌠 Работая над дизайном, мы вдохновлялись яркими моментами выступлений "Локомотива" в Лиге чемпионов. Одним из самых памятных вариантов формы того времени стал монохромный красный комплект, в котором наша команда играла против лучших клубов Европы. #ВоляПобеждать #UnderArmourRussia

Публикация от 🏆🏆🏆 "Локомотив" – ЧЕМПИОН! (@fclokomotiv) 23 Июл 2018 в 10:48 PDT

 

 

Представляем выездной комплект формы нашей команды от Under Armour на сезон 2018/19. 🚂 Большую часть матчей прошлого сезона "Локомотив" отыграл в белой форме, что, несомненно, делает её талисманом нашего чемпионства. 🔥 Решив оставить основной цвет выездного комплекта без изменений, мы постарались органично насытить его присутствием двух главных цветов клуба: зелёного и красного. И декоративные конструктивные элементы формы, и номер на спине, и даже логотип нашего генерального спонсора, гармонично сочетаются и ярко выделяются на белой основе. #ВоляПобеждать #UnderArmourRussia

Публикация от 🏆🏆🏆 "Локомотив" – ЧЕМПИОН! (@fclokomotiv) 23 Июл 2018 в 11:14 PDT

 

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