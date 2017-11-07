"Локомотив" вспомнил свои первые медали чемпионата России

Официальный Твиттер "Локомотива" вспомнил, как 23 года назад были завоеваны первые в истории клуба бронзовые медали чемпионата России. Произошло это 6 ноября 1994 года в матче со "Спартаком" (1:1).

Железнодорожники уже на четвертой минуте открыли счет, отличился Евгений Харлачев. Ответ "Спартака", благодаря игре Овчинникова, последовал только на 81-й минуте, гол забил Тихонов. Счет матча – 1:1, этого хватило "Локомотиву", чтобы завоевать бронзу.

По итогам сезона Сергей Овчинников был признан лучшим вратарем чемпионата, а нападающий Олег Гарин, забивший 20 голов, получил призы "Рыцарь сезона" и "Второй дыхание".