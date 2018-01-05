"Локомотив" вспомнил о первом назначении Семина на пост главного тренера

"Локомотив" вспомнил, как 32 года назад Юрий Семин впервые стал главным тренером клуба. Произошло это 5 января 1986 года.

"Именно после прихода Семина началось строительство того "Локомотива", который мы все знаем и любим. Юрий Павлович был тренером команды на протяжении 18 лет, сделав из "Локомотива" настоящий флагман российского футбола.

Вместе с Семиным железнодорожники четыре раза брали Кубок России, дважды Суперкубок, четыре раза – серебряные медали чемпионата и два – бронзовые, впервые в свой истории стали чемпионами страны и смогли повторить успех, а также заработали репутацию лучшего клуба России, успешно выступая в Лиге чемпионов", - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Напомним, что под руководством 70-летнего специалиста "Локомотив" два раза выигрывал чемпионат России пять раз становился обладателем Кубка России и дважды побеждал в Суперкубке России.