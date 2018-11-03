16:55 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" впервые за восемь лет выиграл пять матчей подряд

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В матче 13-го тура чемпионата России "Локомотив" обыграл "Арсенал" (3:1). Для команды Юрия Семина этот успех стал пятым подряд в текущем чемпионате.

Красно-зеленые впервые с 2010 года выдали столь продолжительную победную серию. Рекорд клуба был установлен в 1995 году, когда "Локо" добился положительного исхода в 11 встречах кряду, рекорд чемпионата – 13 побед – установил ЦСКА на стыке сезонов-2013/14 и -2014/15. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные победные серии "Локомотива" в чемпионатах России

Сезон

Главный тренер

Победы

Голы

1995

Юрий Семин

11

26-6

1999

Юрий Семин

9

26-7

1999

Юрий Семин

6

15-5

1996

Юрий Семин

5

12-3

1998

Юрий Семин

5

18-6

2000

Юрий Семин

5

8-0

2002

Юрий Семин

5

11-1

2010

Юрий Семин

5

7-2

2018/19

Юрий Семин

5

11-2

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

Локомотив - Арсенал Т

 

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