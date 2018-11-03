"Локомотив" впервые за восемь лет выиграл пять матчей подряд

В матче 13-го тура чемпионата России "Локомотив" обыграл "Арсенал" (3:1). Для команды Юрия Семина этот успех стал пятым подряд в текущем чемпионате.

Красно-зеленые впервые с 2010 года выдали столь продолжительную победную серию. Рекорд клуба был установлен в 1995 году, когда "Локо" добился положительного исхода в 11 встречах кряду, рекорд чемпионата – 13 побед – установил ЦСКА на стыке сезонов-2013/14 и -2014/15. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные победные серии "Локомотива" в чемпионатах России

Сезон Главный тренер Победы Голы 1995 Юрий Семин 11 26-6 1999 Юрий Семин 9 26-7 1999 Юрий Семин 6 15-5 1996 Юрий Семин 5 12-3 1998 Юрий Семин 5 18-6 2000 Юрий Семин 5 8-0 2002 Юрий Семин 5 11-1 2010 Юрий Семин 5 7-2 2018/19 Юрий Семин 5 11-2

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам