"Локомотив" – впереди всех впервые за три года

После победы над "Краснодаром" (2:0) "Локомотив" вышел на первое место, опередив "Зенит" по числу побед. Железнодорожники возглавили турнирную таблицу впервые с апреля 2014 года. После 24 туров сезона-2013/14 красно-зеленые опережали "Зенит" на одно очко, но в 25-м туре поделили очки с "Анжи" и в итоге довольствовались только бронзой.

По ходу текущего чемпионата команда Юрия Семина дважды делила первое место, имея с конкурентами идентичные показатели. После двух туров – с "Зенитом" и "Краснодаром", а после трех – только с "Зенитом". (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Краснодар"