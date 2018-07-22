"Локомотив" возьмет Крыховяка в аренду у "ПСЖ" с возможностью выкупа

Полузащитник "ПСЖ" Гжегож Крыховяк близок к переходу в "Локомотив", сообщает L’Еquipe. По информации источника, речь идет об аренде с возможностью выкупа за 10 миллионов евро.

Отмечается, что спортивный директор парижан Антеро Энрике и руководство железнодорожников согласовывают последние детали сделки.

В прошлом сезоне Крыховяк выступал за "Вест Бромвич" на правах аренды. В английской премьер-лиге он провел 27 матчей, отдав две голевые передачи.

Таблица переходов РПЛ //

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