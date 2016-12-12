"Локомотив" видеоигрой поздравил Гильерме с днем рождения

"Локомотив" поздравил голкипера команды Гильерме с днем рождения. Сегодня вратарю сборной России исполняется 31 год. В честь этого красно-зеленые опубликовали в официальном твиттере видеоролик знаменитой электронной игры "Ну, погоди!" с Гильерме в главной роли. Воспитанник "Атлетико Паранаэнсе" с 2007 года выступает за российскую команду. Это его второй клуб в карьере.

Маринато Гилерме – 31!

С днем рождения, Гиля! Мы тебя любим и обещаем показать, что такое "Игра на экране" ;) pic.twitter.com/3jPsny6Xt0 – ФК Локомотив (@fclm_official) 12 декабря 2016 г.