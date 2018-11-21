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"Локомотив" ведет трансляцию золотого матча с ЦСКА 16-летней давности

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"Локомотив" в официальном Твиттере решил провести онлайн-трансляцию матча против ЦСКА, состоявшегося ровно 16 лет назад, 21 ноября 2002 года. "Локо" выиграл встречу со счетом 1:0 и впервые в истории стал чемпионом России. 

В сезоне-2002 "Локо" и ЦСКА набрали одинаковое количество очков по итогам 30 туров премьер-лиги. По тогдашнему регламенту был назначен "золотой матч", который состоялся на стадионе "Динамо". 

Отметим, что "Локомотивом" в той игре руководил нынешний главный тренер железнодорожников Юрий Семин, а единственный мяч забил капитан Дмитрий Лоськов, который сейчас входит в тренерский штаб команды. 

 

 

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