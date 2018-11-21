"Локомотив" ведет трансляцию золотого матча с ЦСКА 16-летней давности

"Локомотив" в официальном Твиттере решил провести онлайн-трансляцию матча против ЦСКА, состоявшегося ровно 16 лет назад, 21 ноября 2002 года. "Локо" выиграл встречу со счетом 1:0 и впервые в истории стал чемпионом России.

В сезоне-2002 "Локо" и ЦСКА набрали одинаковое количество очков по итогам 30 туров премьер-лиги. По тогдашнему регламенту был назначен "золотой матч", который состоялся на стадионе "Динамо".

Отметим, что "Локомотивом" в той игре руководил нынешний главный тренер железнодорожников Юрий Семин, а единственный мяч забил капитан Дмитрий Лоськов, который сейчас входит в тренерский штаб команды.

🔥 Вот в таких составах выйдут на "золотой" матч дружины Юрия Сёмина и Валерия Газзаева!



📺 Напоминаем, что поболеть за "Локомотив" вы сможете во время прямой трансляции в сети Интернет на страничке – https://t.co/3OzlVGi9LU!



🚂 Вперёд, железнодорожники!#ЗолотойМатчЦСКАЛоко pic.twitter.com/6dsaThQ6iK – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.