"Локомотив" в меньшинстве обыграл "Урал"

"Локомотив" обыграл "Урал" (2:1) в матче 29-го тура чемпионата России. Столичный клуб забил оба мяча в первом тайме, отличились Неманья Пейчинович и Мануэл Фернандеш. У "Урала" единственный гол на счету Чисамбы Лунгу.

Отметим, что с 54-й минуты "Локомотив" играл в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален полузащитник Антон Миранчук. Для 21-летнего игрока, который в первой части сезона выступал на правах аренды за "Левадию", этот матч был первым в основном составе железнодорожников.

Благодаря этой победе "Локо" поднялся на седьмое место в турнирной таблице, "Урал" располагается на 11-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Урал" – "Локомотив" – 1:2 (0:2)

Голы: Пейчинович, 33 - штрафной (0:1). Фернандеш, 44 - с пенальти (0:2). Лунгу, 78 (1:2).

"Урал": Арапов, Кулаков, Балажиц, Новиков, Данцев, Димитров, Емельянов, Манучарян (Лунгу, 46), Павленко, Бикфалви, Ильин.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Михалик (Маргасов, 87), Кверквелия, Пейчинович, Ант.Миранчук, Денисов, Тарасов, Ал.Миранчук (Баринов, 79), Фернандеш (Коломейцев, 90+5), Майкон.

Предупреждения: Ант.Миранчук, 54. Лунгу, 56. Ал.Миранчук, 64. Ильин, 83. Тарасов, 90+4.

Удаление: Ант.Миранчук (Локомотив М), 61 (симуляция).

Судьи: Безбородов, Жвакин (все - Санкт-Петербург), Назаров (Невинномысск).

17 мая. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"