09:30 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" в матче со "Спартаком" хочет заполнить стадион своими фанатами минимум на 50 процентов

5

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассчитывает, что в матче 21-го тура чемпионата России против "Спартака" не повторится ситуация с заполняемостью трибун, как в Суперкубке России. 14 июля 2017 года железнодорожники на своем домашнем стадионе уступили красно-белым, большая часть арены была заполнена болельщиками гостей.

- На Суперкубке нас была треть, а сейчас мы хотим минимум половину, - цитирует ТАСС Геркуса. - У нас посещаемость сильно растет, мы видим изменения, новые лица. Мы видим, что игра, меняющийся клуб и бренд возвращают старых и привлекают новых людей.

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится 4 марта в Москве. Начало игры - 16.30 по московскому времени.

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2017/18?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4882178

5
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Dr Death

Вам бы 30/70 заполнить, это был бы успех, а то как всегда 15/60 и 25 пустых из-за ценника

12:32

Комс

Удачи, девочки!) 50 на 50 спартаковских фанов и болельщиц локомотива - прирост демографии в стране))

11:57

Lennon

Либо повторит историю Гинера, либо придётся мириться с численностью болел......

11:00

Jean4

Главное чтобы не было пустых мест! А то получится как у Гинера на дерби, будут зиять пустые кресла, ни себе ни людям!

10:31

Джин_SM(v3)

Смешно сказал...

09:53