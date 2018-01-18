"Локомотив" в матче со "Спартаком" хочет заполнить стадион своими фанатами минимум на 50 процентов

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассчитывает, что в матче 21-го тура чемпионата России против "Спартака" не повторится ситуация с заполняемостью трибун, как в Суперкубке России. 14 июля 2017 года железнодорожники на своем домашнем стадионе уступили красно-белым, большая часть арены была заполнена болельщиками гостей.
- На Суперкубке нас была треть, а сейчас мы хотим минимум половину, - цитирует ТАСС Геркуса. - У нас посещаемость сильно растет, мы видим изменения, новые лица. Мы видим, что игра, меняющийся клуб и бренд возвращают старых и привлекают новых людей.
Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится 4 марта в Москве. Начало игры - 16.30 по московскому времени.
Dr Death
Вам бы 30/70 заполнить, это был бы успех, а то как всегда 15/60 и 25 пустых из-за ценника
12:32
Комс
Удачи, девочки!) 50 на 50 спартаковских фанов и болельщиц локомотива - прирост демографии в стране))
11:57
Lennon
Либо повторит историю Гинера, либо придётся мириться с численностью болел......
11:00
Jean4
Главное чтобы не было пустых мест! А то получится как у Гинера на дерби, будут зиять пустые кресла, ни себе ни людям!
10:31
Джин_SM(v3)
Смешно сказал...
09:53