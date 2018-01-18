"Локомотив" в матче со "Спартаком" хочет заполнить стадион своими фанатами минимум на 50 процентов

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассчитывает, что в матче 21-го тура чемпионата России против "Спартака" не повторится ситуация с заполняемостью трибун, как в Суперкубке России. 14 июля 2017 года железнодорожники на своем домашнем стадионе уступили красно-белым, большая часть арены была заполнена болельщиками гостей.

- На Суперкубке нас была треть, а сейчас мы хотим минимум половину, - цитирует ТАСС Геркуса. - У нас посещаемость сильно растет, мы видим изменения, новые лица. Мы видим, что игра, меняющийся клуб и бренд возвращают старых и привлекают новых людей.

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится 4 марта в Москве. Начало игры - 16.30 по московскому времени.