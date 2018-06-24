16:33 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" в 20-х числах июля проведет встречу с болельщиками в расширенном формате


Президент "Локомотива" Илья Геркус в своем Инстаграме рассказал, когда и как клуб планирует провести встречу с болельщиками.

- Награждение и встреча с командой: в конце июля мы готовим для вас масштабное событие, - сообщил Геркус. - В этот раз встреча с болельщиками будет проходить в расширенном формате, в рамках которого состоится награждение команды золотыми медалями, представление новичков, презентация игровой формы на предстоящий сезон.

Мероприятие пройдёт на РЖД арене в 20-х числах июля, после второго сбора. 

Геркус рассказал о трансферной политике "Локомотива"

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BkaI0atljLl/?taken-by=ilgerkus

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