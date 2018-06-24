"Локомотив" в 20-х числах июля проведет встречу с болельщиками в расширенном формате

Президент "Локомотива" Илья Геркус в своем Инстаграме рассказал, когда и как клуб планирует провести встречу с болельщиками.



- Награждение и встреча с командой: в конце июля мы готовим для вас масштабное событие, - сообщил Геркус. - В этот раз встреча с болельщиками будет проходить в расширенном формате, в рамках которого состоится награждение команды золотыми медалями, представление новичков, презентация игровой формы на предстоящий сезон.



Мероприятие пройдёт на РЖД арене в 20-х числах июля, после второго сбора.

Геркус рассказал о трансферной политике "Локомотива"