"Локомотив" успешно прошел проверку на соответствие финансовому fair play

Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что "Локомотив" успешно прошел проверку УЕФА по итогам 2016 года на предмет соответствия правилам финансового fair play. Железнодорожники выиграли Кубок России сезона-2016/17, благодаря чему получили право выступать на групповом этапе Лиги Европы.

- Менеджмент клуба проделал большую работу, с тем чтобы выполнить условия соответствующего соглашения с УЕФА, - цитирует ТАСС Геркуса. - Клубу предстоит еще одна проверка, по итогам 2017 года, и мы уверены, что и в дальнейшем требования финансового fair play с нашей стороны будут выполнены. Сейчас можно определенно говорить о том, что к участию в Лиге Европы мы вступаем без дополнительных санкций со стороны УЕФА.

Напомним, что в 2015 году УЕФА завел дело в отношении "Локомотива" в связи с нарушением клубом критериев финансового fair play, связанных с системой финансирования клуба. Между УЕФА и "Локомотивом" было заключено мировое соглашение. В апреле УЕФА сообщил, что продолжает финансовый контроль в отношении "Локомотива".