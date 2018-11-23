Прогноз "Фонбет": букмекеры почти не сомневаются в победе "Локо" над "Уралом"

23 ноября "Локомотив" сыграет с "Уралом" в матче 16-го тура российской премьер-лиги. Встреча начнется в 20.30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– В линии "Фонбет" появится расширенная роспись на матч "Локомотив" – "Урал"?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, карточки, пенальти, удаления. Всего в линии появится более 450 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом матча "Локомотив". На победу "железнодорожников" принимаются ставки с коэффициентом 1.57, на победу "Урала" – с коэффициентом 6.60, на ничью – с коэффициентом 3.70. Большинство клиентов "Фонбет" тоже не сомневается в победе команды Юрия Семина. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 96% выбрали "Локомотив", 2% – "Урал", 2% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" предполагают, что в матче будет забито меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.70, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.15. Большинство клиентов "Фонбет" не согласно с букмекерами и ждет результативной игры. На тотал больше 2,5 сделали ставку 52% игроков, на тотал меньше 2,5 – 48%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Локомотива", ее выбрали 68% клиентов "Фонбет". 18% игроков сделали ставку на то, что команда Юрия Семина не проиграет, 7% выбрали индивидуальный тотал "железнодорожников" больше 1,5. На гол "Локомотива" поставили 5% клиентов "Фонбет", на победу "железнодорожников" с форой (-1) – 2%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 150 000 рублей на победу "Локомотива". В среднем на матч "Локомотива" и "Урала" ставят 510 рублей.

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