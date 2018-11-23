"Локомотив" - "Урал": котировки букмекеров

В пятницу, 23 ноября, в Москве пройдет матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Локомотивом" и "Уралом". Игру принимает стадион "РЖД Арена". Начало встречи – 20.30 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Локомотива" на успех с коэффициентом 1,60, а "Урала" – 6,15. Ничья оценивается с коэффициентом 3,77.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Локомотив" - "Урал": РПЛ, 15-й тур, 23 ноября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 20.30 (время московское)