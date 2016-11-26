"Локомотив" упустил победу над "Уралом"

"Локомотив" потерял очки с "Уралом" в самой концовке матча. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

"Локомотив" на своем поле сыграл вничью с "Уралом" в матче 15-го тура чемпионата России (1:1). Железнодорожники владели территориальным преимуществом, но воплотить его в гол смогли в самой концовке встречи - отличился Неманья Пейчинович. Однако "Урал" спасся уже в компенсированное время - с дальней дистанции точно пробил Артем Фидлер.

"Локомотив" не проигрывает третий матч подряд. Команда Юрия Семина набрала 17 очков и вышла на десятое место в турнирной таблице премьер-лиги. "Урал" под руководством Александра Тарханова пока не знает побед. На счету екатеринбуржцев 11 очков и 13-е место.

В следующем туре "Локо" сыграет дома с "Томью", а "Урал" примет "Ростов".

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15-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Урал" (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

Голы: Пейчинович, 85 - штрафной (1:0). Фидлер, 90+2 (1:1).

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, В.Денисов, Самедов, И.Денисов, Фернандеш (Михалик, 90), Миранчук (Шкулетич, 75), Касаев (Галаджан, 56), Майкон.

"Урал": Заболотный, Кулаков, Динга, Фонтанелло, Данцев, Чантурия (Серченков, 58), Фидлер, Лунгу, Павленко, Ставпец (Коробов, 46), Павлюченко.

Предупреждения: Ставпец, 8. Павленко, 43. Чорлука, 44. В.Денисов, 50.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Ильясов (Казань), Кудрявцев (Санкт-Петербург).

26 ноября. Москва. Стадион "Локомотив".

Трансляция матча "Локомотив" - "Урал"