"Локомотив" - "Уфа". Семин видит у нынешнего состава сходство с командами-2002 и 2004

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Уфы"​ отметил, что ждет непростой напряженной игры.

– Мы очень тяжело играем с "Уфой", – сказал Семин в эфире канала "Наш футбол". – Но с "Уфой" вообще всем командам сложно. Они организованы в обороне, контратакуют быстро.

– Есть общие черты у нынешнего "Локомотива" с чемпионскими командами 2002 и 2004 года?

– Конечно, каждая команда по-своему отличается, но общие черты есть. Стремление к победе. Одни стремились, другие сейчас стремятся.

Матч "Локомотив" – "Уфа" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.