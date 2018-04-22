"Локомотив" - "Уфа". Мануэл Фернандеш вернулся в стартовый состав хозяев

Стали известны составы "Локомотива" и "Уфы" на матч 27-го тура чемпионата России. С первых минут на поле появится восстановившийся после травмы Мануэл Фернандеш. Последний раз хавбек железнодорожников выходил в стартовом составе 8 апреля.

"Локомотив": Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Пейчинович, Рыбус – Тарасов, И. Денисов – Ант. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш – Фарфан.

Запасные - Медведев, Коченков, Михалик, Ротенберг, В. Денисов, Касаев, Коломейцев, Баринов, Ари, Корян, Эдер, Лысов.

"Уфа": Беленов – Сухов, Неделчару, Аликин, Никитин, Йокич – Карп, Салатич, Стоцкий, Игбун – Сысуев.

Запасные - Шелия, Чернов, Тумасян, Живоглядов, Засеев, Сафрониди, Обляков, Кротов, Фатаи.

Матч "Локомотив" - "Уфа" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.